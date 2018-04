Già pronta la nuova rotatoria di Lendinuso. Sabato l'inaugurazione

TORCHIAROLO - Un'opera importante per la sicurezza stradale nella zona, soprattutto nella stagione estiva: è già pronto e sarà inaugurato sabato prossimo 21 aprile, alle 11, il nuovo rondò all'incrocio tra le provinciali 85 e 87, all'altezza di Lendinuso. Alla cerimonia parteciperanno Domenico Tanzarella, presidente facente funzioni della Provincia di Brindisi, l'ente che ha progettato, finanziato e appaltato i lavori, i consiglieri provinciali Giuseppe Pace e Claudio Moncullo, i commissari prefettizi dei Comuni di Torchiarolo e San Pietro Vernotico, i comandanti delle polizie locali dei due Comuni.

Le rotatorie rendono più sicuro il traffico e abbattono i rischi insiti negli incroci a raso, ma va sottolineato che gli automobilisti e i motociclisti dovranno rispolverare le proprie conoscenze in materia di diritto di precedenza ai rondò, cosa affatto scontata, per non vanificare l'impatto positivo di questo tipo di struttura stradale, e ricordare anche che alle totatorie si utilizzano le frecce direzionali per indicare le proprie intenzioni, e che le stesse vanno imboccate a velocità moderata.