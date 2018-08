Giardino di preghiera inaugurato 4 anni fa oggi in degrado: appello al sindaco

TUTURANO – Il piazzale-giardino del Cristo Redentore presente in via Stazione a Tuturano versa in totale stato di degrado e abbandono, l’Azione cattolica “Santa Maria Goretti” di Tuturano scrive al sindaco di Brindisi Riccardo Rossi per un intervento immediato.

“Il giardino con la Statua del Cristo Redentore nasce da una collaborazione tra il Comune di Brindisi e l’Azione Cattolica di Tuturano, importanti risorse sono state spese per riqualificare un’area degradata e per realizzare un bellissimo giardino all’ingresso della Frazione” di legge nella lettera indirizzata al primo cittadino.

“Si tratta di uno spazio di sosta e di preghiera attualmente inutilizzabile. E’ stato inaugurato il 22 maggio 2014 alla presenza di sua Eccellenza l’arcivescovo Domenico Caliandro. Nel corso dei 4 anni trascorsi, l’Azione cattolica di Tuturano si è impegnata più volte a mantenere quel luogo curato e pulito. Ora il degrado e la mancanza di manutenzione lo ha reso inaccessibile. Il faro che illuminava il Cristo Redentore non è stato mai ripristinato, le numerose piante secche mai sostituite, inoltre ad accentuare il degrado si è aggiunta la disattivazione dell’impianto di irrigazione che sta rendendo il giardino, un tempo rigoglioso, un deserto”.

“Pertanto facciamo appello al nuovo sindaco di Brindisi e alla sua sensibilità affinché possa al più presto ripristinare l’impianto di irrigazione, e di prevedere una manutenzione straordinaria affinché quel luogo importante per i tuturanesi possa tornare a rivivere”.

“Inoltre ci facciamo promotori di un incontro con l’intera Giunta Comunale da tenersi nella frazione per discutere dei numerosi problemi che la riguardano”.

