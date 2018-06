Gioco d'azzardo in aumento, controlli nel Brindisino: multe per 130mila euro

BRINDISI – Controlli contro il gioco d’azzardo da parte dei carabinieri in tutto il territorio brindisino: 95 sale scommesse controllate e 130mila euro di sanzioni amministrative elevate.

L’attenzione si è incentrata principalmente sulla verifica dei titoli autorizzativi relativi agli apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro, al corretto esercizio delle licenze rilasciate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato ed in particolare alle disposizioni contenute nella specifica legge regionale n.43 del dicembre 2013 che prevede all’art. 7 che l’esercizio delle attività di gioco deve trovarsi ad una distanza non inferiore a 500 metri da istituti scolastici di ogni grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi, e centri giovanili, centri sociali, o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture operanti in ambito sanitario o socio assistenziale o strutture ricettive per categorie protette.

Nel mese di maggio scorso i carabinieri della stazione di San Pancrazio Salentino hanno denunciato il gestore e il presidente di un circolo privato del luogo. I due sono ritenuti responsabili di aver organizzato un’attività illecita di pubbliche scommesse. Nello specifico le indagini e il sequestro hanno dimostrato la presenza di 6 personal computer corredati di matrici e numerose ricevute, installati abusivamente all’interno del locale ed utilizzati per la raccolta di scommesse via internet. Nella circostanza la norma penale applicata è stata la legge 401 del 13 dicembre 1989 “organizzazione abusiva di esercizio di pubbliche scommesse” che sanziona con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse che la legge riserva allo Stato o ad altro Ente concessionario.

Le norme violate

Nel corso dei controlli effettuati in ambito provinciale, è stata contestata ai titolari/gestori delle attività la violazione di specifiche norme che regolano il gioco d’azzardo.

Dall’art. 110 comma 6 lett. a e 9 lett. c del Tulps e art.1 comma 646 della L.190/2014, per aver consentito l’uso o installato gli apparecchi di cui all’art.110 comma 6 lett. a in assenza del collegamento alla rete telematica ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni. Nell’esercizio controllato locale vi era la presenza di 3 apparecchi, pertanto la sanzione amministrativa applicata è stata di 20mila per ogni apparecchio.

Dall’art. 1 co. 82 della legge 220/2010, per aver svolto attività funzionali alla raccolta di gioco senza essere iscritti nell’apposito elenco di cui al comma 533 dell’art.1 della legge 266/2005, è prevista la sanzione amministrativa di 10mila euro per ciascuna delle parti coinvolte che nella circostanza sono 2.

Dal 1° periodo del comma 923, dell’art.1 della legge n.208/2015, per aver messo a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online da soggetti autorizzati all’esercizio di giochi a distanza ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità. In riferimento a tale illecito è stata applicata ad un esercizio la sanzione amministrativa di 20mila euro.

Dall’art. 7 co. 2 della legge regionale 43 del 2013 in precedenza richiamata, che prevede la sanzione amministrativa al co. 8 dello stesso articolo di 10mila euro. Nella circostanza i militari hanno accertato che l’ubicazione delle 3 attività controllate sono ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri rispettivamente da una chiesa, un istituto scolastico e da una “casa famiglia”, pertanto è stata applicata la sanzione amministrativa di 10mila euro ad ogni attività controllata per un totale di 30mila euro

L’esito del controllo effettuato da tutti i reparti impiegati nello specifico servizio, ha permesso di elevare complessivamente 130mila euro di sanzioni amministrative.

Dal gioco d'azzardo alla ludopatia

Il giro d’affari legato al gioco d’azzardo e, in particolare alle slot-machine e ai giochi on line ha fatto registrare negli ultimi anni una crescita straordinaria. Il facile accesso e la capillare diffusione degli apparecchi elettronici ha determinato sia l’aumento dei giocatori, sia l’aumento dei soggetti affetti da gioco d’azzardo, trasformando e snaturando l’originaria finalità ludica e di intrattenimento. La completa liberalizzazione del settore, avvenuta negli anni scorsi ha attratto categorie tradizionalmente immuni (giovani, casalinghe, pensionati) che, sovente, mossi dal bisogno di conseguire guadagni facili e veloci finiscono per esserne contagiati, dilapidando patrimoni e distruggendo vite. Non si può non tenere conto dell’illegalità che si cela a volte dietro il gioco che prevede un volume d’affari molto alto: dagli indebitamenti finanziari che possono portare lo sventurato giocatore a commettere reati, alla dipendenza patologica detta anche ludopatia che può concludersi con il suicidio.

In Italia l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Aams) si occupa della gestione e della supervisione del gioco pubblico, coadiuvata da altre Agenzie come l’Agenzia dei Giochi con cui cerca di assicurare gli introiti statali con il prelievo fiscale e di conservare un mercato trasparente ed estraneo all’illegalità. La gestione delle scommesse sportive rientra tra quelle attività apparentemente legali, attraverso le quali la criminalità organizzata si infiltra nell’economia legale riciclando il denaro proveniente da traffici delittuosi.

In tale ambito il Comando Legione Carabinieri “Puglia” ha recentemente disposto in ambito regionale un servizio straordinario di controllo, delle sale scommesse e video lottery, finalizzato alla verifica del rispetto della normativa di settore.