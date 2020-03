Hascisc e marijuana nascosti nei mobili della cucina: arrestato un giovane

BRINDISI – I carabinieri del Norm della compagnia di Brindisi hanno arrestato, in flagranza di reato, il 26enne Dylan Maria Rollo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di complessivi 69 grammi di marijuana, di cui 8 grammi contenuti in un involucro in cellophane termosaldato, 6 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione, un dispositivo per il confezionamento sottovuoto dello stupefacente e vari ritagli di cellophane utilizzati per la suddivisione in dosi, il tutto occultato all’interno di diversi arredi del vano cucina. Lo Stupefacente e i materiali rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

