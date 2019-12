Incensurato trovato in possesso di 21 dosi di cocaina e arrestato

CEGLIE MESSAPICA – Si è concluso con un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e il sequestro di 11 grammi di cocaina divisa in 21 dosi un servizio condotto dalla Polizia locale di Ceglie Messapica e dal commissariato di Ostuni della Polizia di Stato nella tarda serata di ieri (peraltro già segnata da un grave fatto di sangue).

Decisivo l’avvistamento di un’auto sospetta che percorreva a velocità elevata la provinciale tra le due città collinari, e che ad un certo punto ha imboccato una strada interpoderale dove si è fermata accanto ad altre vetture in attesa. Qui il guidatore del veicolo sospetto ha sostato brevemente ed entrava in contatto con altre persone, quindi ripartiva diretto a Ceglie Messapica.

Gli operatori a questo punto intercettavano l’auto e sottoponevano a perquisizione sia il conducente che la vettura. Addosso al guidatore, che non riusciva a simulare la forte preoccupazione che lo aveva assalito, non è stato trovato nulla, mentre in un bocchettone di aerazione la polizia trovava un involucro contenente altri due confezioni con in tutto 21 cipollotti termosaldati di cocaina.

Estesi i controlli al domicilio del giovane, il 24enne Ennio Maggi Cuoco, incensurato, veniva rinvenuta sostanza da taglio. Sequestrata anche una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita. D’intesa con il pm di turno, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.