A spasso con droga e munizioni: un giovane fermato dai carabinieri

FASANO - E’ stato trovato in possesso di 7,60 grammi di marijuana, di tre coltelli intrisi di hascisc e di due cartucce per pistola (una calibro 6.35 e una calibro 22, illegalmente detenute). Un 23enne di Fasano è stato denunciato a piede libero nell’ambito di servizi di controllo del territorio effettuati dai carabinieri della locale Compagnia, nel centro storico di Fasano e in località Selva. Il giovane, sorpreso anche con materiale idoneo per il confezionamento della sostanza stupefacente, deve rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni. Nel complesso, sono stati controllati 53 veicoli, identificate 69 persone, di cui 14 di interesse operativo.

