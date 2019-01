Scarcerato per droga, viene denunciato per ricettazione di auto

LATIANO - Denunciato per ricettazione di un auto lo stesso giorno in cui è stato scarcerato dopo l'arresto per detenzione di droga: le accuse sono state mosse nei confronti di un ragazzo di 21 anni di Latiano. Due giorni fa era finito in carcere in seguito alla scoperta di 98 dosi di marijuana nel cassetto del comodino della sua camera da letto, ieri all'accusa di spaccio si è aggiunta quella legata al ritrovamento di una Fiat 500 Abarth, risultata rubata a Ostuni il 15 gennaio scorso, e di quattro pneumatici con cerchi in lega di un’Alfa Romeo Giulietta, anche questi provento di furto.

Auto e pneumatici sono stati trovati lo stesso giorno in cui i militari hanno eseguito la perquisizione nell'abitazione del ragazzo. Terminati i controlli a casa, si sono spostati in un garage in uso al giovane.