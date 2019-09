Giovane donna incinta si sente male in volo: atterraggio di emergenza

BRINDISI – Atterraggio di emergenza a Brindisi: una passeggera di 24 anni, al quinto mese di gravidanza, è stata colta da malore. È accaduto nella mattinata di oggi, martedì 17 settembre. L’aereo della compagnia Easyjet, partito da Atene (Grecia) era diretto a Berlino (Germania).

La giovane donna, siriana, che viaggiava insieme a un altro figlio, è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 fatta giungere in pista dagli operatori della società Gh Puglia, Marco Rizzo Ramp Agent, Emanuela Rampino Sdm e Alessia Pepe supervisore Gh, che hanno coordinato le operazioni di soccorso fino a quando l’ambulanza non è partita alla volta dell’ospedale Perrino. L’aereo dopo aver fatto rifornimento di carburante è ripartito alla volta di Berlino, con tre passeggeri in meno.