Guida ubriaco la macchina della madre: denunciato un giovane

FASANO - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fasano hanno denunciato a piede libero un 28enne del posto, per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, controllato nella notte, in via Nazionale dei Trulli a Fasano, mentre era alla guida dell’autovettura di proprietà della madre è stato sottoposto all’accertamento alcolimetrico ed è risultato positivo, con un tasso alcolemico oltre il limite consentito (2,53 g/l). La patente di guida è stata ritirata e il veicolo è stato affidato a persona idonea