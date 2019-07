Controlli e perquisizioni: un minore sorpreso con un ciclomotore rubato

Si intensificano i servizi di controllo del territorio nei Comuni della fascia nord della provincia di Brindisi, a seguito di una recente recrudescenza di episodi criminali. Una nuova operazione ad alto impatto è stata effettuata infatti dai militari della compagnia di Fasano, nei territori di Ostuni e Fasano, inclusa la marina di Torre Canne.

Sono state effettuate quattro perquisizioni domiciliari e quattro personali, impiegati 10 militari, controllati 39 veicoli e identificate 61 persone di cui 18 di interesse operativo.

Nel corso del servizio, inoltre, i militari hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione un minore di Fasano, poiché a seguito di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di un ciclomotore provento di furto commesso ai danni di un bracciante agricolo 32enne del luogo . Veicolo sottoposto in sequestro.