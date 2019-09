Si finge sordomuto per nascondere la droga: un 26enne nei guai

BRINDISI – Si finge sordo muto per nascondere un involucro contenente due grammi di cocaina che aveva nascosto sotto la lingua. Ma i carabinieri in realtà hanno subito capito che un 26enne residente a San Vito dei Normanni ci capiva benissimo ed ara anche in grado di parlare.

Il giovane è stato sottoposto a un controllo dai militari del Nucleo investigativo. Il 26enne rispondeva alle domande delle forze dell’ordine con gesti e a monosillabi. Ma una volta appurato che si trattava di una pantomima, i carabinieri hanno recuperato e posto sotto sequestro la sostanza stupefacente. Il ragazzo è stato segnalato alla prefettura.