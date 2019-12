Lancia zaino con la droga nel camino: arrestato dopo colluttazione

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Ha gettato uno zaino nel camino della cucina nel tentativo di far sparire la droga e ha ingaggiato una colluttazione con i carabinieri della locale stazione. E’ stato a dir poco turbolento un controllo antidroga effettuato ieri (domenica 1 dicembre) presso l’abitazione di Piermichele Scalinci, 26 anni, di San Pancrazio Salentino. Il giovane è stato trovato in possesso di 80 grammi di marijuana suddivisa in 30 dosi, oltre a materiale per il confezionamento stessa.

La sostanza stupefacente si trovava all’interno dello zaino che è andato a finire nel camino. Dopo il vano tentativo di disfarsi della marijuana, il ragazzo ha aggredito i carabinieri, che lo hanno bloccato e arrestato. Poi, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, il 26enne è stato arrestato in regime di domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.