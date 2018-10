Maltrattamenti e minacce ai genitori, disposto l'arresto

LATIANO - A Latiano i militari dell’Arma locale hanno arrestato su ordinanza di custodia cautelare un 25enne originario della provincia di Lecce. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal gip del Tribunale di Lecce per i reati di maltrattamenti contro i familiari conviventi, nonché per tentata e consumata estorsione sempre nei riguardi dei congiunti.

L’uomo per un notevole lasso temporale in maniera periodica e continuativa, trovandosi in stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, ha maltrattato i genitori, determinando in loro sofferenze fisiche e psichiche tali da compromettere la loro qualità di vita. In alcune circostanze li ha percossi e minacciati di morte per costringerli a soddisfare le sue richieste estorsive di denaro.

In altre occasioni, il 25enne ha costretto il padre a consegnargli somme di denaro sotto la minaccia di incendiargli la casa e l’autovettura brandendo anche un’ascia affilata e un martello, attrezzi con i quali ha danneggiato tutti i mobili della sua camera da letto e le suppellettili. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che coabitano con lui.