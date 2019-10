Allo stadio senza biglietto, inveisce contro i carabinieri: denunciato

FRANCAVILLA FONTANA – Ha tentato di entrare allo stadio, nonostante fosse sprovvisto del biglietto. Un 27enne di Francavilla Fontana, è stato denunciato a piede libero per violazione delle disposizioni in materia di contrasto a fenomeni di illegalità in occasione di manifestazioni sportive, oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni della propria identità persona.

Il ragazzo, lo scorso 23 ottobre, alla fine del primo tempo della partita Virtus Francavilla-Teramo, vaevole per il campionato di Serie C, avrebbe creato problemi di ordine e sicurezza pubblica, tentando ripetutamente di accedere all’interno dello stadio Giovanni Paolo II.

Durante tali fasi, alla richiesta di fornire le proprie generalità alle forze dell’ordine in servizio di ordine pubblico, l’uomo ha tentato di allontanarsi a piedi, proferendo frasi oltraggiose nei confronti dei militari. Subito dopo è stato bloccato ed accompagnato in caserma per le formalità di rito.