Giovani trovati in auto con pistola scacciacani e passamontagna: denunciati

FRANCAVILLA FONTANA – Contromano, senza patente, e con in auto una pistola scacciacani, passamontagna artigianale e attrezzo multiuso con lama. Due giovani sono finiti nei guai. Si tratta di V.T. 20 anni e S.P. 21 anni di Oria. Sono stati fermati dai carabinieri durante un servizio antirapina all’orario di chiusura dei negozi in una via di Francavilla Fontana. Per loro è scattata la denuncia per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

I fatti

A insospettire i militari proprio il comportamento sospetto dei giovani. Avevano imboccata strada in controsenso con un atteggiamento giudicato “nervoso”. I militari non hanno esitato a eseguire un controllo a carico dei due ventenni. Nel vano portaoggetti dello sportello lato guida, hanno trovato una pinza multiuso con annessa lama appuntita lunga 5,5 cm.

La perquisizione personale, invece, ha consentito di rinvenire addosso a V.T. precisamente nella cintola dei pantaloni, una pistola scacciacani calibro 8, senza matricola con canna priva di tappo rosso, e nella tasca del giubbotto un passamontagna ricavato da una manica di camicia in stoffa, sulla quale erano stati praticati due fori all’altezza degli occhi.

Inoltre è stato accertato che il conducente era sprovvisto della patente di guida, mai conseguita. Al giovane è stata anche contestata la violazione dell'infrazione al codice della strada in quanto era alla "guida del veicolo sprovvisto di patente di guida mai conseguita", con la recidiva nel biennio.

È emerso, infatti, che lo stesso era già stato denunciato dai carabinieri della stazione di Oria lo scorso mese di luglio per la stessa violazione. Inoltre, è stata contestata la "guida contromano su strada a senso unico". La pistola giocattolo priva di tappo rosso, l'attrezzo multiuso e il passamontagna sono stati sequestrati.