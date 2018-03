Giovanni cerca un vecchio amico di infanzia: "Aiutatemi a ritrovarlo"

BRINDISI - Giovanni Guadagno attualmente 72enne residente a Napoli, cerca un amico d’infanzia, probabilmente ancora residente a Brindisi, il quale, quando aveva circa 10 anni, abitava in una traversa di via Appia nei pressi dei Salesiani. Giovanni abitava in via Appia al 156.

L’amicizia tra i due si interruppe forzatamente quando il padre di Guadagno, che all’epoca lavorava a Brindisi nella vetreria Avo, sempre per motivi di lavoro, si trasferì con tutta la famiglia a Napoli, da allora, pur pensandolo spesso, ha perso i contatti.

Sono passati tanti anni e di quel bambino ricorda che era bruno e magro. Ricorda che l’ultimo giorno regalò a quel bambino un album di figurine di aerei militari, mentre il bambino gli regalò una di quelle palle in vetro che capovolgendola simulava la caduta della neve. Chi si riconoscesse contattasse la vostra redazione. Giovanni, sarà felice di riabbracciarlo.

Gallery