Gli rubano due Tir: "Offro ricompensa di 10mila euro a chi li trova"

LECCE - “Regalo 10mila euro in contanti a chi trova i miei camion”. Questa la ricompensa offerta da un imprenditore di Lecce che la scorsa notte (fra mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio) ha subito il furto di due camion muniti di gru: un Takker 500 e uno Scania. Il reato è stato perpetrato nello stabilimento della “Salento Crane & logistic”, ditta che opera nel settore del noleggio di piattaforme aeree e autogru con sede in via Belgio, nella zona industriale di Lecce.

Il furto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza private. Nelle immagini si vedono tre persone, tutte e tre incappucciate, che si introducono nel capannone, fanno una sorta di giro di perlustrazione ed escono. Qualche minuto dopo, muniti di arnesi da scasso, tornano nello stabilimento. Stavolta si dirigono verso i due Tir, li mettono in moto e se ne impossessano.

L’allarme, purtroppo, non si è attivato. L’imprenditore ha sporto denuncia presso i carabinieri della compagnia di Lecce. Non è escluso che il colpo possa portare la firma di una banda “in trasferta”. Per questo è stata diramata una nota di ricerca di mezzi rubati anche alle forze dell’ordine delle province di Brindisi, Bari e Foggia.

Il danno subito dall’azienda è notevole. Il titolare, in preda alla disperazione, ha lanciato un appello tramite la sua pagina Facebook. “Buongiorno a tutti – si legge nel post, corredato dalle foto dei mezzi rubati - questa notte hanno rubato due camion con le gru, un Takker 500 ed uno Scania. Regalo ricompensa di 10.000 euro in contanti a chi trova questi due mezzi. Sicuramente saranno in qualche campagna in qualche capannone abbandonato datemi una mano”.

