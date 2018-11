Gommone carico di droga sul litorale: intervengono i carabinieri

FASANO – Un ingente quantitativo di droga è stato trovato nel pomeriggio di oggi (venerdì 30 novembre) in località Torre Canne, sul litorale di Fasano. Da quanto appreso, si tratta di alcune centinaia di chili di marijuana suddivisi in colli rinvenuti a bordo di un gommone. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della compagnia di Monopoli, nell’ambito di un servizio antidroga. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’operazione. Ad ogni modo vi sono pochi dubbi sul fatto che il carico di sostanza stupefacente provenga dall’Albania e sia approdato sulle coste pugliesi dopo una traversata del Canale d’Otranto, lungo la rotta seguita dai trafficanti. Sia il gommone che la droga sono stati posti sotto sequestro. Le forze dell’ordine indagano per individuare gli scafisti.