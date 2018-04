Brindisina dipendente di un hotel di Bellaria si lancia dal sesto piano

Notizia pubblicata oggi dalla testata nostra partner RiminiToday

RIMINI - Un gesto inspiegabile quello compiuto, nella mattinata di martedì, da una 20enne brindisina che si è lanciata dal sesto piano di un albergo di Bellaria. Il dramma si è consumato poco prima delle 8 quando la giovane, dipendente della struttura ricettiva di via Panzini, si è affacciata alla finestra per poi lasciarsi precipitare nel vuoto. Un volo drammatico con i responsabili dell'hotel che, appena si sono accorti di quanto successo, hanno dato l'allarme facendo accorrere i sanitari del 118. La 20enne, in condizioni disperate, è stata stabilizzata e, il personale di Romagna Soccorso, ha poi chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna. La giovane è stata quindi trasportata d'urgenza al "Bufalini" di Cesena dove le sue condizioni sono estremamente critiche. In via Panzini sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Bellaria e, al momento, sono in corso le indagini per capire i motivi del gesto.“