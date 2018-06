Scattano gli impianti di allarme, e falliscono tre tentativi di furto

OSTUNI - Notte movimentata quella tra l'1 e il 2 giugno, tra Ostuni e Ceglie Messapica dove gli impianti di allarme collegati alla sala operativa dell'istituto di vigilanza Securitas hanno sventato tre furti. Uno presso l'abitazione estiva di un cliente dell'istituto sita in Contrada Santo Scalone, agro di Ostuni. Un altro presso l'abitazione di un altro cliente in Contrada Ulmo agro di Ceglie Messapica. In entrambi i casi ignoti malfattori grazie al tempestivo intervento delle pattuglie non sono riusciti ad asportare nulla. Sempre nel territorio di Ostuni alcuni ladri hanno preso di mira un bar tabaccheria, ma sono riusciti solo ad asportare dei pacchi di sigarette perchè il sopraggiungere delle guardie giurate li ha messi in fuga.