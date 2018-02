Week-end piovoso e freddo: il grecale abbasserà le temperature

Sarà un weekend piovoso e battuto dal vento di grecale, sabato, e di tramontana domenica. Lo abbiamo già appreso dai tg, ma entriamo più nel dettaglio visto che c’è una avviso di condizioni avverse anche da parte della Protezione civile regionale e del Comune di Brindisi. Va premesso che le cose andranno peggio sul versante ionico della Puglia salentina, dove per le prossime 24 ore in mare si dovrebbe toccare forza 8, sempre con temporali e vento da nordest.

Le previsioni meteomarine per il versante adriatico, e quindi anche per la costa brindisina, dicono ugualmente possibilità di temporali, ma in mare si toccherà forza 6 malgrado ci sia maggiore esposizione al vento da nordest. Intensità media del grecale attorno ai 15-20 nodi, con raffiche anche sino a 30 nodi, mentre come già detto domenica il vento dovrebbe girare, oscillando tra tramontana e maestrale.

Conviene tenere conto dell’abbassamento delle temperature, che pur scendendo di poco sotto i 10 gradi, saranno avvertite come inferiori per via del vento dai quadranti settentrionali. Quelle percepite saranno infatti anche 1 o 0 gradi. Ci sentiremo più vicini ai nostri atleti in gara alle Olimpiadi invernali in Corea del Sud.