Si aggirava per le vie del centro abitato con grimaldello nascosto in auto

FASANO - I carabinieri della stazione di Pezze di Greco hanno denunciato un 51enne di Bari, già noto per reati contro il patrimonio, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e guida con patente revocata a seguito dell’irrogazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

In particolare, l’uomo, nella mattinata del 18 novembre scorso, è stato controllato in Corso Nazionale di Pezze di Greco di Fasano, alla guida della sua auto, sebbene privo di patente, poiché revocata. Il 51enne, inoltre, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di uno strumento atto a forzare le serrature, occultato sotto il sedile della vettura. L’attrezzo atto allo scasso è stato sottoposto a sequestro.