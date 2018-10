Grosso albero di pino invade la pista ciclabile: intervento dei vigili del fuoco

BRINDISI – Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare un tratto di pista ciclabile a Brindisi completamente ostruito da un grosso albero di pino caduto. La richiesta alla sala operativa del 115 è giunta nella mattinata di oggi, martedì 23 ottobre, da parte di uno dei tanti frequentatori del percorso alberato che costeggia la città.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sicuramente a influire le forti piogge e il vento che si sono battuti nel Brindisino per tutta la giornata di ieri e la mancata manutenzione del verde pubblico.

In questo caso si tratta della zona che costeggia la strada comunale Pittachi ma tutta la pista ciclabile brindisina spesso è al centro di polemiche per lo stato in cui versa. Da quanto spiega un lettore, ad esempio, quella zona interessata dalla caduta dell’albero è anche al buio a causa di un furto di cavi elettrici verificatosi nei mesi scorsi.

