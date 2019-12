Grosso albero di pino cade sul marciapiede: tragedia sfiorata

BRINDISI - Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi, mercoledì 11 dicembre, in via Matteucci, al quartiere San Paolo a Brindisi dove un grosso albero di pino è caduto sul marciapiede abbattendo un palo della pubblica illuminazione. Per fortuna in quel momento non passava nessuno e l'albero non è caduto dal lato delle abitazioni.

Era impiantato, infatti, su un largo marciapiede dove si affacciano alcune villette. Nella stessa piazzetta ci sono altre aiuole che ospitano altri alberi di grandi dimensioni. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi che ha provveduto a mettere in sicurezza l'area prima di procedere alla rimozione. E' chiaro che una delle cause di questi incidenti risiede nella mancata manutenzione del verde pubblico, le radici dei pini si sa, si estendono in orizzontale, e una chioma troppo pesante, può provocarne la caduta.