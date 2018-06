Grosso incendio di sterpaglie a ridosso della carreggiata: disagi per automobilisti

BRINDISI – Anche quella di oggi, giovedì 7 giugno, è stata una giornata di super lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e dei distaccamenti di Francavilla Fonata e Ostuni. Hanno dovuto correre in lungo e in largo per tutto il territorio provinciale per spegnere incendi che hanno interessato sterpaglie.

La situazione più critica si è verificata in contrada Montenegro dove un incendio di una distesa di erba secca ha sprigionato una densa colonna di fumo che ha invaso la ex statale 16, la strada per San Vito dei Normanni mettendo a rischio l’incolumità degli automobilisti. Sul posto si sono recate alcune pattuglie della polizia che hanno coordinato il traffico fino a quando la situazione non è tornata alla normalità.

Va ricordato che l’ordinanza sugli incendi boschivi emessa dal commissario prefettizio del Comune di Brindisi prevede multe che vanno da un minimo di 50 a un massimo di 500 euro per chi non provvederà a rimuovere le erbacce dai terreni entro il 15 giugno prossimo.

