Guardia di Finanza, a Ostuni il comandante regionale della Puglia

OSTUNI - Il comandante regionale Puglia della Guardia di Finanza ha visitato la caserma di Ostuni: il generale di divisione Vito Augelli, è stato accolto dal comandante provinciale di Brindisi, colonnello Pierpaolo Manno, nella mattinata odierna. Nel corso della visita Augelli ha espresso parole di compiacimento e gratitudine per la dedizione profusa e la professionalità dimostrata nell’assolvimento dei molteplici e complessi obiettivi istituzionali.

L'ufficiale generale ha inteso, inoltre, porgere il suo saluto agli appartenenti in congedo della locale sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia ai quali ha rivolto un sentito ringraziamento per l’opera sociale svolta sul territorio al servizio della cittadinanza ostunese. Ha, quindi, presenziato ad un briefing istituzionale, nel corso del quale il capitano Gerardo Chiusano, comandante del reparto, ha illustrato la situazione socio economica del territorio unitamente ai principali aspetti relativi alla gestione del personale e della logistica.

Uno specifico approfondimento è stato dedicato alle principali tematiche operative riguardanti il reparto, facendo il punto sulle più importanti attività investigative in corso in un territorio che vede il corpo particolarmente impegnato nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria, all’evasione fiscale e agli sprechi in materia di spesa pubblica.

