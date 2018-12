Guardia di Finanza, un francavillese vice direttore della banda nazionale

FRANCAVILLA FONTANA – La musica nel cuore, una passione, la sua vita adesso al servizio della Guardia di Finanza come vice direttore della banda nazionale. Dario Di Coste, di Francavilla Fontana, lo scorso 15 dicembre, ha diretto i musicisti per la prima volta in occasione del concerto in piazza Montecitorio, davanti al presidente della Camera dei Deputati.

Nella Città degli Imperiali ha lasciato gli affetti e la banda Giuseppe Verdi che ha diretto per anni, sino a quando non è stato voluto dalla Finanza per il nuovo incarico. Il debutto, qualche giorno fa, salutato – sia pure a distanza – dal sindaco di Francavilla Fontana, Antonello De Nuzzo.

“Rivolgo i miei complimenti a Dario Di Coste, assieme all’augurio che il talento indiscusso di questo giovane musicista, nostro concittadino, possa esprimersi nelle sedi più prestigiose, come merita”, ha scritto De Nuzzo sulla sua pagina Facebook.

“L’ho visto in estate, mentre era alle prese con i saluti ai componenti della banda Giuseppe Verdi e agli studenti della scuola musicale comunale”, ricorda il primo cittadino. “Nella circostanza del nostro incontro, era molto dispiaciuto perché da lì a poco il suo percorso lo avrebbe condotto lontano da Francavilla. Mi auguro che ora sia un po’ meno dispiaciuto per aver dovuto lasciare la sua città”

Gallery