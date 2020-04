Villette sempre nel mirino dei ladri, sventato un altro furto

OSTUNI – Sempre in attività i ladri nelle campagne dell’area collinare brindisina. Alle 15.55 di ieri martedì 21 aprile è scattato l’allarme nella sala operativa dell’istituto di vigilanza Securitas di Ostuni, che ha inviato immediatamente sul posto una pattuglia. Il segnale giungeva dal sistema elettronico di autoprotezione installato nella dimora di proprietà di un cittadino inglese, in contrada Mincuccio sulla provinciale tra Ostuni e la frazione di Casalini (Cisternino), una zona tra le più belle dal punto di vista paesaggistico. La pattuglia è arrivata sul posto in tempo per provocare la fuga dei ladri. È stato constatato un tentativo evidente di effrazione di una finestra. “L’efficienza dei sistemi di allarme utilizzati da questo istituto e la presenza costante delle nostre pattuglie sul territorio, ancora una volta, non hanno permesso ai malfattori di portare a termine l’atto criminoso”, fanno sapere dalla Securitas.

