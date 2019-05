Spaccata notturna all'Agip: ladri in fuga alla vista delle guardie giurate

BRINDISI – I banditi erano ancora sul posto quando sono arrivate le pattuglie dell’istituto di vigilanza Ivri. Grazie al tempestivo intervento delle guardie giurate, non è andata a buon fine una spaccata ai danni del distributore di benzina Agip situato in via Egnazia, al rione Paradiso, avvenuta la scorsa notte (fra domenica 26 e lunedì 27 maggio).

L’allarme collegato alla sala operativa dell’istituto è scattato intorno alle ore 4,15. Sul posto si sono subito diretti tre equipaggi. Tre malfattori avevano raggiunto l’area di servizio a bordo di autocarro presumibilmente provento di furto. In retromarcia, usandolo come un ariete, hanno abbattuto la colonnina dell’impianto self service.

Ma proprio quando erano pronti a impossessarsi del bottino, hanno scorto i mezzi con le insegne dell’Ivri. A quel punto i ladri si sono dileguati dal retro, forse con l’aiuto di un complice che li attendeva a bordo di un’auto. A stretto giro è arrivata anche una radiomobile dei carabinieri della compagnia di Brindisi. I militari si sono messi immediatamente alla ricerca dei banditi, ma di questi, a quanto pare, non è stata trovata alcuna traccia. Le immagini riprese dalle telecamere della zona verranno visionate con attenzione.

Gallery