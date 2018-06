Salta una centralina: black-out e ascensori bloccati al tribunale

BRINDISI - Per un guasto alla centralina che alimenta il complesso del palazzo di giustizia di Brindisi, black-out e persone bloccate negli ascesori del tribunale, con richiesta di intervento ai vigili del fuoco. E' accaduto prima delle 9, con blocco delle attività che necessitano di energia elettrica come centralini, le registrazioni dei processi e di front-office. Della centralina si occupano i tecnici Enel, mentre della messa in sicurezza degli ascensori gli stessi vigili del fuoco intervenuti sul posto.