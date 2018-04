Guasto su linea di media tensione, black-out: allarmi in tilt e disagi

LATIANO - Un guasto su una linea di media tensione è la causa di un blackout che ha interessato alcune zone di Latiano alimentate dalla centralina di via Salento. Il guasto si è verificato intorno alle 16.30, i tecnici di E-Distribuzione sono prontamente intervenuti per riprendere l'erogazione di energia elettrica. Non si sono registrati particolari emergenze se non allarmi in funzione in tutte le zone interessate dal blackout e i disagi tipici di questo genere di imprevisti. La situazione è ritornata alla normalità nel giro di poche ore. Alle 18.30 circa è tornata la corrente elettrica nelle case.