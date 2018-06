Doppio guasto su cavi interrati: centinaia di famiglie senza energia elettrica

BRINDISI - Centinaia di famiglie residenti fra i quartieri La Rosa, Sant'Elia, Commenda, Bozzano e Cappuccini a partire dalle ore 14,40 di venerdì (22 giugno) sono rimaste senza energia elettrica a causa di un blackout provocato da due doppio guasti che ha interessato altretttanti cai interrati situati al quartiere La Rosa e al Bozzano.

A Bozzano, in particolare, sono rimasti bloccati un paio di ascensori con persone all'interno. Grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco, il problema è stato risolto. Le squadre dell'azienda E-Distribuzione sono al lavoro presso entrambi i quartieri per ripristinare il servizio presso tutte le utenze, tramite un cavo che fa da py-pass. Successivamente si farà intervenire un mezzo speciale munito di sonda per individuare il guasto e ripristinare il cavo.

Alle ore 15,30, da quanto appreso dall'Enel, l'energia era tornata presso il 40 per cento della clientela. Seguono aggiornamenti