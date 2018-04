Guerra ai furbetti dell'assicurazione: controllate oltre 1000 auto sulla superstrada

TORCHIAROLO – Continuano i controlli mirati all’accertamento dei veicoli revisionati e assicurati da parte degli agenti della Polizia locale di Torchiarolo, diretti dal commissario Lorenzo Renna.

Dopo la giornata di sabato 28 aprile quando in poco più di trenta minuti sono stati controllati 500 veicoli con il Targa System di cui 12 sono risultati privi di copertura assicurativa e 16 veicoli privi di revisione, nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 aprile, dalle 17.30 alle 18.30 una pattuglia ha effettuato i controlli sulla carreggiata sud della 613 (la Brindisi-lecce). Su 1.002 veicoli 19 sono risultati privi di copertura assicurativa e 25 senza revisione.

La Polizia locale di Torchiarolo continuerà i controlli su tali accertamenti sia sulla strada extraurbana SS 613 che nel centro cittadino. Nella giornata di domani partiranno gli inviti ai sensi dell’art. 180 comma 8 del Codice della strada nei confronti del proprietario per esibire in base al caso, il certificato assicurativo o la carta di circolazione dal quale evincere la regolare o meno copertura assicurativa o revisione. Sospesi momentaneamente per motivi di manutenzione dell'apparecchio i servizi per il controllo della velocità.

La pattuglia posta al km 16+250 si pone nella massima sicurezza disponendo per tutta la durata del servizio i dispositivi lampeggianti accesi nonché il display luminoso con su scritto “Controlli di Polizia Stradale”.