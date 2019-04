Fermato alla guida dell'auto, positivo alla cocaina: denunciato

CAROVIGNO - Un operaio di 27 anni di Carovigno è stato denunciato dai carabinieri perché risultato positito alla cocaina quando è stato fermato per un controllo stradale. La patente è stata ritirata e l’autovettura sequestrata ai fini della confisca. E' stato anche segnalato alla Prefettura per il possesso di stupefacente per uso personale.

Il giovane è stato fermato dai carabinieri della stazione di San Vito dei Normanni in via Athena. E' stato sottoposto a perquisizione ed è stato trovato in possesso di un grammo di hashish, sottoposto a sequestro.