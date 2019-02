Guida sotto l'effetto di droghe e guida senza patente: due denunce

Un 45enne di Brindisi è stato denunciato per guida senza patente e un 19enne di Oria per guida sotto l’effetto di stupefacenti, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale effettuato dai carabinieri.

Il 45enne già, sottoposto all’obbligo di dimora, era a bordo della propria Mercedes Classe C. La patente non è mai stata conseguita e nell’ultimo biennio si è reso responsabile dello stesso reato. Il veicolo, inoltre, è risultato sprovvisto della prevista copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Il 19enne di Oria è stato fermato a bordo della propria auto in via Torre Santa Susanna. Sottoposto ad accertamenti finalizzati all’eventuale verifica della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, è stato riscontrato positivo all’uso di cannabinoidi. Gli è stata ritirata la patente di guida e l’auto è stata sequestrata ai fini della confisca.