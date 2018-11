Guida in stato di ebbrezza: denuncia e patente ritirata

FASANO - I carabinieri della compagnia di Fasano hanno denunciato un operaio di 28 anni, di origini albanesi, per guida in stato di ebbrezza, dopo aver riscontrato con un tasso alcolemico pari a 1,17 grammi per litro. La patente gli è stata ritirata.

L’uomo verso le ore 5 di ieri mattina è stato sorpreso alla guida dell’autovettura Fiat punto di proprietà di un connazionale 57enne, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol. La norma di riferimento per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza è l’articolo186 del codice della strada: che punisce le condotte di chi guida in stato di ebbrezza alcolica.