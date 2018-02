Guida in stato di ebbrezza, dieci denunce in due mesi con ritiro della patente

SAN DONACI - I carabinieri della stazione di San Donaci, a conclusione di attività di indagine, hanno denunciato un 48enne di Crotone, M.M. per guida in stato di ebbrezza. L’uomo è risultato positivo all'alcoltest, con un tasso alcolemico pari a 1,24 g/l. Ritirata anche la patente di guida.

L’art.186 del codice della strada “Guida sotto l'influenza dell'alcool” punisce le condotte di chi guida in stato di ebbrezza alcolica. Le sanzioni, previste al secondo comma, puniscono tutti i conducenti sorpresi alla guida con tassi alcolemici che superano il limite massimo consentito di 0,5 grammi di alcool per litro di sangue, sfociando in responsabilità penali già da valori superiori a 0,8.

I dati del 2018

I carabinieri del comando provinciale di Brindisi, nei mesi di gennaio e febbraio di quest'anno hanno denunciato complessivamente 10 utenti della strada, ai quali è stata contestualmente ritirata la patente, per violazione dell'art. 186 comma 2 del Codice della Strada. Inoltre, un 20enne è stato sanzionato solo amministrativamente poiché sorpreso alla guida di un’auto con tasso alcolemico pari a 0,41 g/l, superiore a quello consentito (zero) in rapporto all’età. Infatti, l'art. 186-bis "Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose", prevede che i conducenti che guidano dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro 658, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro. Nel caso in cui il conducente, nelle medesime condizioni, provochi un incidente, le sanzioni sono raddoppiate.

Inoltre, nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2018, i carabinieri del comando Provinciale di Brindisi hanno denunciato complessivamente 6 persone, tutte originarie della provincia, ai sensi dell'art. 187 comma 8 del codice della strada, per il "rifiuto di sottoposizione agli accertamenti sanitari per verificare lo stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti". Infatti, i sei automobilisti fermati nel corso dei servizi di controllo alla circolazione stradale lungo gli assi viari della provincia e trovati in possesso di sostanze stupefacenti di varie tipologie, si sono rifiutati di sottoporsi agli accertamenti sanitari prescritti dalla norma. Nella circostanza gli è stata ritirata la patente di guida.