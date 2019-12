Guida in stato di ebbrezza, oltraggio e detenzione di armi: 3 denunce

Tre denunce da parte dei carabinieri tra Francavilla Fontana, Ceglie Messapica e San Michele Salentino. I reati contestati sono: guida in stato di ebbrezza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di armi.

Francavilla Fontana

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 33enne di Erchie, per guida in stato di ebrezza alcolica. L’uomo, controllato nel corso della notte nel Comune di Torre Santa Susanna alla guida della sua auto, e sottoposto all’accertamento alcolimetro, è risultato in stato ebbrezza alcolica (1,21 g/l), con un tasso superiore al limite consentito. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo affidato a persona idonea alla guida.

Ceglie Messapica

I carabinieri della stazione di Ceglie Messapica, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato un 29enne, del luogo, per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, segnalandolo all’Autorità Amministrativa poiché, nel corso di una perquisizione personale e veicolare, lo hanno trovato in possesso di 0,50 grammi di cocaina. Il giovane, che occultava la droga all’interno della propria mano, ha opposto resistenza nel consegnare la sostanza stupefacente, proferendo frasi oltraggiose nei riguardi dei militari operanti. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e la patente di guida ritirata.

San Michele Salentino

I carabinieri della Stazione di San Michele Salentino hanno denunciato un 68enne del luogo per detenzione abusiva di armi. In particolare, a seguito di specifico controllo domiciliare, i militari hanno riscontrato la detenzione illegale di un fucile monocanna e di 17 munizioni calibro 7.65, procedendo contestualmente al ritiro cautelativo di un fucile Beretta calibro 12 e di una pistola Beretta calibro 7.65, regolarmente detenuti.