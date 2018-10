Guida in stato di ebbrezza, quattro denunce: patenti ritirate

SAN VITO DEI NORMANNI - Quattro brindisini sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni: la patenti sono state ritirate e in due casi c'è stato il sequestro della vettura finalizzato alla confisca.

In particolare, i controlli dei militari hanno interessato i comuni di San Michele Salentino e San Vito dei Normanni. Nel primo caso, sono stati denunciati un 26enne residente a Carovigno perché è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 0,87 grammi per litro; e un un 29enne del luogo con un tasso alcolemico pari a 0,98. Nel secondo, sono stati denunciati un39enne con un tasso alcolemico pari a 1,7 ; e un 26enne con un tasso alcolemico pari a 1,9. In questi ultimi due casi, le auto sono state sequestrate.