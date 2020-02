Alla guida con marijuana in tasca rifiuta drug test: denuncia e ritiro patente

ERCHIE - I carabinieri della stazione di Erchie hanno denunciato un 42enne del luogo per rifiuto dell’accertamento finalizzato a stabilire lo stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato controllato durante un posto di controllo alla circolazione stradale alla guida dell'auto intestata alla moglie e si è rifiutato di sottoporsi ad accertamento riguardo all’assunzione di stupefacente.

Nello stesso contesto l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Brindisi, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale: a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 2,3 grammi di marijuana, occultati nella tasca dei pantaloni, successivamente sequestrata. La patente di guida gli è stata ritirata e il veicolo affidato alla proprietaria.