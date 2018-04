Guida pericolosa, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato

MESAGNE - Arrestato per guida pericolosa nel centro storico di Mesagne, resistenza e minaccia ai carabinieri: Alessandro Ruggiero, 39 anni, è finito ai domiciliari. E' stato sorpreso nel pomeriggio di ieri alla guida di un'autovettura intestata alla madre, mentre teneva una condotta di guida pericolosa, costituendo pericolo per la circolazione stradale.

"Con improvvise e brusche accelerazioni determinava rumori molesti arrecando disturbo alla quiete pubblica", riferiscono in una nota i carabinieri. Per questo motivo è stato fermato dalla pattuglia della stazione di Mesagne. Sottoposto a controllo, durante le fasi della contestazione delle sanzioni amministrative al codice della strada, ha minacciato i militari e, risalito a bordo della vettura, si è allontanato a velocità sostenuta facendo perdere le proprie tracce. Dopo circa dieci minuti, si è presentato spontaneamente negli uffici della stazione e anche in quella sede ha rivolto frasi minacciose ed ingiuriose nei confronti dei militari presenti, che lo hanno tratto in arresto per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

