Guida senza patente e sotto effetto di cocaina: due denunce

FASANO - Servizio straordinario di controllo del territorio tra Fasano e Cisternino. Due denunce: una persona per reiterazione nella guida senza patente un’altra perchè, coinvolta in un sinistro stradale, è risultata positiva all’uso di sostanza stupefacente. Sono state effettuate 8 perquisizioni, 63 auto controllate con 84 persone identificate di cui 19 di interesse operativo.

L’attività è stata finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona e il patrimonio, nonché al controllo della circolazione stradale sulle arterie interessate da maggior traffico per prevenire e reprimere condotte di guida che mettono in pericolo l’incolumità delle persone. Il servizio attuato ha anche interessato le aree periferiche nonché le contrade rurali di entrambi i Comuni.

I denunciati

Un 41enne di Brindisi, operaio, alla guida del proprio autocarro, rimasto coinvolto in un sinistro stradale lungo la ex statale 16, è risultato positivo all’uso della cocaina. La patente gli è stata ritirata per la sospensione e il veicolo sequestrato.

Un 33enne di Fasano, commerciante, è stato sorpreso nel centro abitato, alla guida di una Fiat Panda di proprietà della madre, sprovvisto di patente di guida poiché revocata. L’uomo era già stato colto senza patente alla guida di un veicolo nell'arco del biennio.