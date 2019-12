Alla guida sotto l'effetto di cocaina: denuncia e ritiro della patente

SAN DONACI - Un 35enne di San Donaci è stato denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti: alle 4:30 di sabato 30, è stato sorpreso alla guida di un’autovettura, di proprietà di una 59enne del luogo, in evidente stato di alterazione psicofisica. Sottoposto presso l’ospedale di Brindisi ad accertamenti per verificare eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, è risultato positivo alla cocaina. La patente di guida è stata ritirata e l’auto restituita alla legittima proprietaria.