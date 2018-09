Guida sotto l'effetto dell'alcol: denuncia e patente ritirata

BRINDISI - Sopreso alla guida sotto l'effetto dell'alcol: un operaio di 33 anni, residente a Soleto, in provincia di Lecce, è stato denunciato dai carabinieri, la patente gli è stata ritirata. E' risultato positivo all’etanolo con un valore di 1,38 grammi per litro.

I militari, inoltre, hanno denunciato un brindisino di 36 anni, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per la verifica sull’eventuale assunzione di droghe. Perquisito è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e pertanto segnalato all’autorità amministrativa.