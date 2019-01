Guida in stato di ebbrezza: uno rifiuta l'accertamento, l'altro è positivo

Due giovani sono stati denunciati dai carabinieri durante controlli alla circolazione stradale. Uno si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento per guida in stato di ebbrezza alcoolica, un altro per guida sotto l’influenza dell’alcol.

San Pietro Vernotico

Il primo è stato fermato dai carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico, si tratta di un 28enne. Il giovane è stato controllato alle ore 03.50 alla guida della sua auto, su esplicita richiesta dei militari ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro.

San Vito dei Normanni

Il secondo, un 25enne, è incappato in un controllo dei carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni. Era alla guida della sua Alfa Romeo 147: sottoposto ad accertamenti sanitari dal personale del 118 è emersa la positività all’alcol con un tasso pari a 2,34 grammi per litro. La patente è stata ritirata e la vettura è stata sequestrata ai fini della confisca.