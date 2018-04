Guida ubriaco e finisce contro un palo dell'illuminazione: denunciato

FASANO - Alla guida dell'auto in stato di ebbrezza è finito contro un palo della luce. Ed è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Fasano. B.M., 27 anni, di Fasano, nel corso della notte, mentre stava percorrendo la strada provinciale 216 all'altezza della frazione Lamie di Olimpia ha perso il controllo del veicolo, andando a collidere contro un palo dell’illuminazione pubblica.E' stato trasportato dal personale del 118 presso l'ospedale “Perrino” di Brindisi dove, sottoposto alle previste analisi, è risultato positivo all’abuso di sostanze alcooliche con un tasso pari a 0,88 gr/l.

L’articolo 186 del codice della strada recita "guida sotto l'influenza dell'alcool" che punisce le condotte di chi guida in stato di ebbrezza alcolica. Le sanzioni, previste al secondo comma, puniscono tutti i conducenti sorpresi alla guida con tassi alcolemici che superano il limite massimo consentito di 0,5 grammi di alcool per litro di sangue, sfociando in responsabilità penali già da valori superiori a 0,8.