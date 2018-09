Patente mai conseguita, scooter senza assicurazione: denuncia, sequestro e multa

BRINDISI - Patente mai conseguita, scooter senza assicurazione: un brindisino di 34 anni è stato denunciato dagli agenti della sezione Volanti di Brindisi, impegnati in una serie di controlli durante i giorni della festa in onore dei santi patroni. Il mezzo di grossa cilindrata è stato sottoposto a sequestro, con sanzioni amministrative per un totale di seimila euro.