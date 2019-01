Guidava senza aver mai preso la patente: arrestato dopo inseguimento

FASANO - Sono stati sorpresi alla guida di auto, senza mai aver conseguito la patente. In un caso, a Fasano, c'è stato un inseguimento andato avanti per oltre un chilometro e terminato con l'arresto dell'automobilista, nell'altro, a Brindisi, una denuncia.

L'inseguimento e l'arresto

A Fasano, è finito agli arresti domiciliari Fabio Lagalante, 32 anni, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri, durante un servizio per il controllo del territorio, lo hanno incrociato alla guida di una Fiat Panda e poiché sapevano che l’uomo non ha mai preso la patente hanno deciso di effettuare il controllo. Lagalante ha accelerato effettuando da subito una serie di manovre azzardate, superando incroci senza le necessarie cautele. Nelle fasi dell'inseguimento, ha danneggiato lo specchietto laterale sinistro, lato guida, nonché parte del parafango anteriore sinistro di altra autovettura Fiat Panda, condotta da un 80enne del luogo.

La denuncia e il test

A Brindisi, invece, i carabinieri della Sezione Radiomobile Stazione hanno denunciato per guida continuata senza la patente, per non averla mai conseguita, un ragazzo di 25 anni, fermato a seguito di un controllo alla circolazione stradale alla guida di unaVolkswagen Polo di sua proprietà. In quell'occasione il giovane non ha voluto sottoporsi agli accertamenti finalizzati a stabilire la guida in condizioni di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di droghe e pertanto è stato denunciato anche per questo reato.