Guidava sotto l'effetto di cocaina: commerciante denunciato

FRANCAVILLA FONTANA - Era alla guida sotto l'effetto di cocaina e cannabinoidi: un commerciante di 26 anni, di Francavilla Fontana, è stato denunciato dai carabinieri, la patente gli è stata ritirata.

L'uomo, venditore ambulante della Città degli Imperiali, è stato sottoposto a controllo dai militari, in corso Garibaldi nell’ambito di un servizio straordinario con l’ausilio del personale del 118. Era alla guida di una Fiat 500 di proprietà di un congiunto. Sottoposto ad accertamenti per verificare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti è risultato positivo per la cocaina e i cannabinoidi.