Hascisc nei pantaloni e cocaina in casa: arrestato un giovane

FRANCAVILLA FONTANA – Se ne andava in giro con 20 grammi di hascisc, ma in casa nascondeva 60 grammi di cocaina. Il 35enne Antonio Ciracì, di Francavilla Fontana, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Norm della locale compagnia. L’uomo è stato fermato dai militari nel corso di un servizio di controllo del territorio.

Durante la perquisizione personale, le forze dell’ordine hanno trovato 20 grammi di hascisc nascosti nei pantaloni. Po i carabinieri si sono recati presso l’abitazione del 20enne, dove sono stati trovati 60 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il tutto è stato sequestrato. Ciracì è stato arrestato in regime di domiciliari.

Sempre a Francavilla Fontana, un 21enne, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 0,1 grammi di marijuana , cinque telefonini e 830 euro in cintanti ritenuti provento di attività illecita. Il ragazzo è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.